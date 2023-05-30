Цены на электричество в Европе стали отрицательными

В некоторых странах Евросоюза цены на электричество стали отрицательными в дневные часы из-за роста производительности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и низкого спроса на отопление или охлаждение помещений на фоне комфортной погоды. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цены на энергию опускаются до негативных значений, когда на рынке возникает избыток ресурса. К этому приводит высокая производительность солнечных, ветряных и гидроэлектростанций (ГЭС). ВИЭ удовлетворяют спрос, однако полученную с их помощью энергию нельзя запасти на будущее. В таких случаях энергокомпании доплачивают потребителям за использование ресурса, чтобы избежать перегрузки системы.

Обширный антициклон над центральными и северо-западными странами Европы привел к солнечной погоде и переизбытку солнечной энергии в регионе. В Финляндии обильное таяние снега наполнило реки водой, что привело к перепроизводству энергии на ГЭС. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще минимум две недели.