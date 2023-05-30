В Китае зафиксировали рекордную жару

В понедельник, 29 мая, в китайском Шанхае зафиксировали рекордную жару - столбик термометра поднялся до 36,1 градуса Цельсия. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Понедельник оказался самым жарким майским днем более чем за 100 лет. В этот день был побит предыдущий рекорд - в 1876, 1903, 1915 и 2018 годах самой высокой температурой считались 35,7 градуса Цельсия.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней жаркая погода придет в другие провинции Китая - в некоторых из них температура может достигнуть 43 градуса Цельсия. Китаю также предсказали еще одно жаркое лето.