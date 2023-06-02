Швеции для вступления в НАТО надо выдать террористов

Условие для одобрения Турцией заявки Швеции по вступлению в НАТО - это выполнение обязательств по борьбе с терроризмом, согласно трехстороннему Мадридскому меморандуму.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в своем Twitter.

"Это абсолютно четкое послание нашим шведским друзьям! Выполните обязательства, проистекающие из трехстороннего меморандума, и осуществите конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Все остальные вопросы можно решить со временем", - написал Чавушоглу.