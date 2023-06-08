Токаев рассказал об ограниченной эффективности Совбеза ООН

Организация Объединенных Наций остается единственной всеобщей глобальной организацией, но ее Совет Безопасности нуждается в реформировании. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии международного форума "Астана", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций. ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности", - сказал Токаев.

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