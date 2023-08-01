Тоноян признает полный провал системы подготовки армянской армии

Армянская армия была недостаточно вооружена для ведения современной войны. Уровень работы с резервистами также был неудовлетворителен.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил экс-министр обороны Армении Давид Тоноян на заседании парламентской комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны.

"Я уже говорил об этом публично. У нас никогда не было возможности полного обеспечения мобилизационных ресурсов ни вооружением и военной техникой, ни экипировкой. Необходимость доукомплектования мы дважды особо отмечали в нашей программе мероприятий - и в 2018, и в 2019 годах", - заявил министр.

Что касается мобилизационного ресурса, Армения, по словам Тонояна, придерживалась политики, характерной для советской армии образца 1946 до начала 60-х годов (с окончания Великой Отечественной войны до Карибского кризиса - прим.). В качестве основной стратегии рассматривалось ведение тотальной войны, возможность действий на большой глубине - оперативной и стратегической. Все это - с расчетом на высокий уровень рождаемости. Эта концепция была автоматически внедрена в ВС Армении, но такой подход был нереалистичен, и военные действия показали это, добавил Тоноян.

Ранее мы писали о том, что Тоноян отчитывается за 44-дневную войну.

