Турция планирует построить еще две АЭС

Турция ведет активные переговоры по реализации проектов строительства АЭС в Синопе и Фракии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT.

"Мы ведем активные переговоры по строительству новых АЭС в Синопе и Фракии с зарубежными партнерами, в том числе с Россией", - сказал министр. По его словам, наряду с классическими АЭС Турция планирует возведение модульных атомных станций.

Байрактар ранее сообщал, что приступить к реализации проектов строительства второй и третьей АЭС власти Турции планируют в течение пяти лет. Он отмечал, что интерес к проекту строительства АЭС в черноморской провинции Синоп проявляют Россия, Южная Корея и Франция. С Китаем ведутся переговоры по проекту строительства третьей АЭС во Фракии (европейская часть Турции - прим.).

Мощность станций в Синопе и Фракии, как ожидается, будет аналогична АЭС "Аккую". Запустить ее первый энергоблок планируется запустить 29 октября 2024 года.

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