Эрдоган и Путин обсудят газовый хаб

Вопрос создания газового хаба в Турции и строительство АЭС "Аккую" могут стать одними из основных тем предстоящих переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.

"Наряду с зерновой сделкой лидеры могут обсудить газовый хаб в качестве одной из приоритетных тем. Также они, как ожидается, обсудят ход строительства АЭС "Аккую" в Турции. Анкара придает большое значение этим проектам", - сказал собеседник агентства.

Ранее мы писали о том, что сага о встрече президентов Турции и России продолжается.