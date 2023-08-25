https://news.day.az/world/1592322.html Эрдоган и Путин обсудят газовый хаб
Эрдоган и Путин обсудят газовый хаб
Вопрос создания газового хаба в Турции и строительство АЭС "Аккую" могут стать одними из основных тем предстоящих переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.
"Наряду с зерновой сделкой лидеры могут обсудить газовый хаб в качестве одной из приоритетных тем. Также они, как ожидается, обсудят ход строительства АЭС "Аккую" в Турции. Анкара придает большое значение этим проектам", - сказал собеседник агентства.
Ранее мы писали о том, что сага о встрече президентов Турции и России продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре