Сага о встрече президентов Турции и России продолжается

- определенности все еще нет

Конкретики по возможной дате встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.

"Встреча, как ожидается, может состояться в сентябре, но конкретики пока что нет. Обсуждение места и даты переговоров продолжается по дипломатическим каналам", - сказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября.

Кроме того, газета Milliyet со ссылкой на источники передала информацию о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, 25 августа отправится с визитом в Киев, а после этого в сентябре посетит Москву для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Издание утверждает, что возможны переговоры в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке. Оно называет это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает турецкая газета.

Ранее мы писали о том, что источники назвали вероятную дату и место встречи Эрдогана и Путина.