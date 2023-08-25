Сага о встрече президентов Турции и России продолжается - определенности все еще нет
Конкретики по возможной дате встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.
"Встреча, как ожидается, может состояться в сентябре, но конкретики пока что нет. Обсуждение места и даты переговоров продолжается по дипломатическим каналам", - сказал собеседник агентства.
Ранее дипломатический источник в Турции сообщил ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называется 4 сентября.
Кроме того, газета Milliyet со ссылкой на источники передала информацию о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, 25 августа отправится с визитом в Киев, а после этого в сентябре посетит Москву для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Издание утверждает, что возможны переговоры в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке. Оно называет это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает турецкая газета.
Ранее мы писали о том, что источники назвали вероятную дату и место встречи Эрдогана и Путина.
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