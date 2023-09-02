Еврокомиссия одобрила новую версию вакцины против COVID

Готовясь к очередному всплеску заболевания в ближайшие месяцы, Еврокомиссия дала зелёный свет новой версии вакцины против COVID-19 - Comirnaty XBB.1.5.

Как передает Day.Az, ее разработала компания BioNTech-Pfizer для реагирования на новые варианты вируса.

В коммюнике, опубликованном Бресселем, говорится, что это третья адаптация вакцины, знаменующая собой ещё одну важную веху в борьбе с болезнью. Она разрешена для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев.

Отметим в этой связи, что в соответствии с предыдущими рекомендациями Европейского агентства по лекарственным средствам вакцинация должна проводиться однократно, независимо от истории прививок от COVID.