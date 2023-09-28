Хакеры заявили о взломе Sony

Хакеры из Ransomed.vc заявили, что им удалось взломать системы Sony, об этом сообщило издание Cyber Security Connect.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, участники группы угрожают продать всю информацию о компании. Цена за данные не указана, но хакеры предоставили свои контакты для связи. В качестве доказательств взломщики опубликовали скриншоты якобы с файлами компании. Участники группировки заявили, что получили 6 тыс. документов. Хакеры уже назначили дату раскрытия данных - 28 сентября. Если файлы никто не купит, их выложат в открытый доступ. Sony пока официально не подтвердила факт взлома.