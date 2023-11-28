СМИ назвали имя возможного преемника Столтенберга на посту генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, несмотря на победу ультраправых сил на минувшей неделе на выборах в его стране, уверенно движется к тому, чтобы занять пост генерального секретаря НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его кандидатура пользуется поддержкой в рядах альянса, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатов стран НАТО.

До окончания полномочий генсека организации Йенса Столтенберга остается почти год, но в Брюсселе, по оценке агентства, идет "гонка за пост преемника". Несколько дипломатов альянса сказали AFP, что 56-летний Рютте - "хороший переговорщик" и "опытный премьер-министр", поскольку пост главы правительства он занимает уже 13 лет.

"Он пользуется большой поддержкой в НАТО", - сказал один из дипломатов агентству, указав, что сильнее остальных участников альянса кандидатуру Рютте поддерживают США и Франция.

Некоторые страны альянса, в число которых входит также Канада, хотят принять решение о преемнике как можно быстрее. В свою очередь постпред Британии при НАТО Дэвид Куорри в Брюсселе на этой неделе предупредил коллег, что процесс утверждения кандидата "займет некоторое время". Также дипломат отметил, что часто кандидаты объявляются в последний момент, поэтому постпредам "остается только ждать и смотреть".

Некоторые страны НАТО считают, что во главе Североатлантического альянса впервые в его истории должна стать женщина, пишет AFP. Пока публично о готовности занять пост генсека организации заявила лишь премьер Эстонии Кая Каллас. Однако, по данным агентства, ее кандидатура не пользуется единодушной поддержкой даже в странах Балтии. На пост генсека НАТО может претендовать и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

Агентство перечисляет несколько преимуществ Рютте как потенциального преемника Столтенберга. Премьер Нидерландов наладил отношения со многими лидерами Европы, общался с экс-президентом США Дональдом Трампом, что может быть актуально в связи с его возможным возвращением в Белый дом по итогам выборов 2024 года. Столтенберг в интервью AFP назвал Рютте "другом" и "опытным" кандидатом на этот пост. Тем не менее сам генсек подчеркнул, что не ему предстоит решить, кто станет его преемником.

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