Армения пытается решить вопрос купленного у России вооружения

Армения и Россия должны решить вопрос об оплаченных Ереваном, но пока не поставленных Москвой вооружениях в атмосфере партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение на брифинге выразил глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян.

"Надеюсь, что этот вопрос будет решен в партнерской атмосфере, и обязательства, которые есть у России перед Арменией, будут каким-то образом решены", - отметил он.

На вопрос журналиста, может ли Армения подавать в суд на РФ из-за того, что не получила оплаченное оружие, законодатель ответил, что "теоретически все возможно", однако "на практике проблема должна быть решена в рамках партнерских отношений". "Отношения между Арменией и Россией носят партнерский характер", - добавил он.

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