Индия назвала условия увеличения закупки российской нефти

Поставки российской нефти в Индию, упавшие в последнее время, можно будет увеличить, если цена останется ниже потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами. Такое условие в разговоре с Reuters назвал неназванный высокопоставленный чиновник из правительства Индии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, при таком развитии событий покупатели сырья смогут пользоваться услугами западных страховых компаний и судов, которые в настоящее время опасаются санкций.

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