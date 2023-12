В США призвали Японию стать ядерной державой

Японии придется превратиться в ядерную державу, иначе она продолжит зависеть от помощи США при попытках сдержать соседние страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в статье для американского журнала The National Interest написал бывший редактор газеты The New York Times Барри Гевен.

Он отметил, что главным образом речь идет о сдерживании России и Китая. Также японские власти стремятся поступить аналогичным образом с Северной Кореей, уточнил автор материала.

"Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие", - подчеркивается в публикации.

Как указал Гевен, в настоящее время США возвращаются к "традициям изоляционизма". На этом фоне, по мнению журналиста, Токио стоит позаботиться о создании собственного оружия массового поражения и заменить им американский "ядерный зонтик".

В конце он добавил, что японские власти не могут безоговорочно полагаться на помощь Вашингтона в опасной ситуации. При таком развитии событий США вряд ли согласятся поставить свои территории под угрозу ради защиты зарубежных партнеров, резюмировал Гевен.

