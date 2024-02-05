В Чехии восстановили пост уполномоченного по принятию евро

Пост уполномоченного по принятию евро был восстановлен в структуре органов государственного управления Чехии. Об этом сообщила газета Hospodářské noviny, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр по европейским делам Мартин Дворжак назначил на пост уполномоченного по принятию евро экономиста Петра Захрадника. До 2017 года в республике действовал национальный координатор по принятию евро. Последним чиновником на этой должности был Олдржих Дэдек.

О необходимости начать осуществлять шаги в направлении перевода Чехии в расчеты на единую европейскую валюту заявил недавно президент страны Петр Павел. Четыре из пяти партий действующей правительственной коалиции республики поддерживают эту инициативу. Между тем крупнейшая сила коалиции - возглавляемая премьер-министром Петром Фиалой Гражданская демократическая партия - относится к ней сдержанно, указывая на необходимость сохранения чешской кроны.

В связи с этим чешские СМИ прогнозируют, что отказ от национальной валюты вряд ли произойдет до конца 2025 года, когда в Чехии должны состояться очередные парламентские выборы и действующий кабмин подаст в отставку.

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