Лидер хуситов назвал условие прекращения атак на суда в Красном море

Лидер хуситов в Йемене Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что конфликт в Красном море будет усугубляться до тех пор, пока не прекратятся атаки Израиля на сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, условие прекращения атак на суда он назвал Reuters.

Аль-Хуси предупредил, что группировка йеменских повстанцев-хуситов "продолжит дальнейшую эскалацию конфликта" в случае продолжения израильских атак в Палестине.

10 января мятежное движение "Ансар Аллах" впервые атаковало американский корабль в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы.

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