https://news.day.az/world/1637284.html Бывший госсекретарь США танцует с израильскими солдатами - ВИДЕО
Бывший госсекретарь США танцует с израильскими солдатами - ВИДЕО
В Сети появились кадры, как бывший госсекретарь США и директор ЦРУ Майк Помпео танцует с израильскими солдатами близ границы с сектором Газа, передает Day.Az .
Ранее Помпео провел встречу с солдатами 73-го батальона бронетанкового корпуса. Встреча состоялось в городе Офаким, в рамках визита Помпео в Израиль с женой Сьюзен в качестве гостя знаменитого бизнесмена и филантропа Йоси Сагола.
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