Фермеры устроили протесты по всей Польше

В Польше с утра 20 марта начались масштабные протесты фермеров, выступающих против беспошлинного экспорта украинской агропромышленной продукции в Европу. Об этом сообщает Onet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фермеры заблокировали въезды в крупные города, в том числе Варшаву, Вроцлав, Познань и Быдгощ. Всего по всей Польше они объявили о протестах 70 тысяч человек в 580 местах.

Представитель профсоюза заявил, что фермеры выступают против "зеленого курса" Европейского союза, импорта продукции с Украины, ограничения животноводства в Польше и "драматической ситуации" в сельском хозяйстве.

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