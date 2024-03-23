Стали известны личности подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

Стали известны личности четырех из шести подозреваемых в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Telegram-канала Mash, в Навлинском районе Брянской области остановили белый Renault Symbol, на котором могли передвигаться террористы. Внутри находились четверо граждан Таджикистана: Насридинов Махмадрасул 37 лет, Исмонов Ривожидин, Сафолзода Шохинджонн и Назаров Рустам.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

80 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".

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