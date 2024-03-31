https://news.day.az/world/1648395.html Судно врезалось в мост в США
Судно врезалось в мост в США
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, остановив движение по шоссе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox news.
По словам представителя государственного патруля, военнослужащие перекрыли южное шоссе 59 примерно в 13:25 по местному времени после того, как получили известие об инциденте, и перенаправили движение транспорта из этого района.
Причины пока неизвестны. Сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре