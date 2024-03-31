Судно врезалось в мост в США

Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, остановив движение по шоссе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox news.

По словам представителя государственного патруля, военнослужащие перекрыли южное шоссе 59 примерно в 13:25 по местному времени после того, как получили известие об инциденте, и перенаправили движение транспорта из этого района.

Причины пока неизвестны. Сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало.

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