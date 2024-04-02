https://news.day.az/world/1648790.html У берегов Японии произошло сильное землетрясение
У берегов Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у берегов Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 37 км к юго-востоку от города Хатинохе (остров Хонсю), в котором проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 59 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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