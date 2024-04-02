Беларусь начинает военные учения у границы с Польшей

Минобороны Беларуси сообщило о начале командно-штабных учений в Гомельской и Гродненской областях республики, граничащих с Польшей, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В ходе учения планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения", - говорится в сообщении беларусского ведомства.

Также известно, что в Гомельском регионе в учениях примут силы территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов, в Гродненском - Вороновского района.

Целью учения в Минобороны назвали оценку готовности должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствование навыков офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучение личного состава выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

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