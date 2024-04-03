Бойцы "Хезболла" выпустили ракеты по военной базе на севере Израиля

Отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли удар из реактивных систем залпового огня по израильской военной базе в поселении Гешер-Хазив в Западной Галилее.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления провели эту операцию в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильские нападения на мирные ливанские селения", - отмечается в тексте.

В нем сообщается, что отряды "Хезболла" обстреляли из артиллерийских орудий армейские казармы в Рамиме и укрепрайоны в Малькии, Рувейсате и Эс-Самаке. "В результате прямого попадания противник понес потери", - утверждается в тексте.

Ранее израильские ВВС и беспилотники совершили налеты на форпосты "Хезболла" в поселках Аит-эш-Шааб, Шейхин и Ярин. Погибли два шиитских бойца и получила ранение одна ливанская женщина.

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