Бойцы "Хезболла" выпустили ракеты по военной базе на севере Израиля
Отряды шиитской милиции "Хезболла" нанесли удар из реактивных систем залпового огня по израильской военной базе в поселении Гешер-Хазив в Западной Галилее.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.
"Бойцы исламского сопротивления провели эту операцию в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильские нападения на мирные ливанские селения", - отмечается в тексте.
В нем сообщается, что отряды "Хезболла" обстреляли из артиллерийских орудий армейские казармы в Рамиме и укрепрайоны в Малькии, Рувейсате и Эс-Самаке. "В результате прямого попадания противник понес потери", - утверждается в тексте.
Ранее израильские ВВС и беспилотники совершили налеты на форпосты "Хезболла" в поселках Аит-эш-Шааб, Шейхин и Ярин. Погибли два шиитских бойца и получила ранение одна ливанская женщина.
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