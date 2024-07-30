США отрывают Армению от России

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, он приветствовал "храбрые шаги", которые делает премьер-министр Армении Никол Пашинян и которые заключаются в "разрыве с Россией".

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