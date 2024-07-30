https://news.day.az/world/1678562.html США отрывают Армению от России
США отрывают Армению от России
Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, он приветствовал "храбрые шаги", которые делает премьер-министр Армении Никол Пашинян и которые заключаются в "разрыве с Россией".
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