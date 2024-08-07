https://news.day.az/world/1680496.html В нескольких районах Израиля начались пожары - после атаки из Ливана
В нескольких районах Израиля начались пожары - после атаки из Ливана
Израильские пожарные ликвидируют возгорания в нескольких районах на севере страны после падения запущенных из Ливана снарядов.
Об этом сообщила полицейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что Армия обороны Израиля засекла перелет через границу "многочисленных подозрительных воздушных целей" со стороны Ливана.
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