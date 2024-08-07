В нескольких районах Израиля начались пожары

- после атаки из Ливана

Израильские пожарные ликвидируют возгорания в нескольких районах на севере страны после падения запущенных из Ливана снарядов.

Об этом сообщила полицейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что Армия обороны Израиля засекла перелет через границу "многочисленных подозрительных воздушных целей" со стороны Ливана.

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