https://news.day.az/world/1682800.html Лесные пожары в Турции - последние новости на сегодня
Лесные пожары в Турции - последние новости на сегодня
Лесные пожары, которые уже несколько дней бушуют в различных регионах Турции, частично взяты под контроль.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы опубликовал последнюю ситуацию с пожарами в своем аккаунте в социальной сети, сообщает в понедельник Day.Az.
Согласно информации, в результате воздушных и наземных операций в районах Гордес провинции Маниса и Эшме провинции Ушак удалось потушить пламя. В настоящее время в этих регионах ведутся работы по охлаждению источников дыма.
Пожары в других регионах страны также частично потушены.
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