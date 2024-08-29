Харрис опережает Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, занимающая также пост вице-президента страны, по-прежнему пользуется большей поддержкой избирателей, чем ее соперник от республиканцев Дональд Трамп. Однако за последнюю неделю разрыв между ними сократился на 1 процентный пункт и составляет теперь 2 процентных пункта.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналом The Economist и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По данным специалистов, 47% участников опроса готовы поддержать Харрис на президентских выборах, Трампу отдают предпочтение 45% опрошенных. Еще 8% не определились с выбором или не планируют участвовать в голосовании. В аналогичном опросе, проведенном 9-11 августа, Харрис опережала Трампа на 3 п. п.

Опрос проводился в период с 25 по 27 августа. В нем приняли участие порядка 1,5 тыс. американских граждан в возрасте от 18 лет. Погрешность составила 3 п. п.

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