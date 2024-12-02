Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

Для защиты от последствий торговой войны, которой Евросоюзу грозит избранный президент США Дональд Трамп, Брюссель должен действовать наступательно, проводя стратегию "Европа прежде всего". Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне в интервью Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, если Трамп начнет вводить обещанные им тарифы, то это помешает Европейскому союзу восстановить конкурентоспособность. В такой ситуации ЕС следует реализовать стратегию "Европа прежде всего", чтобы защитить ключевые сегменты бизнеса от последствий глобальной торговой войны. Иными словами, Брюссель должен перейти в наступление, продвигая свои стратегические деловые интересы и не допуская того, чтобы его рынки наводнил китайский импорт.

Сежурне признался, что сильнее всего боится того, что Европа станет жертвой глобальной торговой войны.