Дальнейшая судьба сирийской армии остается неопределенной и будет зависеть от решений нового командования.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"У меня нет ответа на вопрос о судьбе сирийской армии. Все будет зависеть от того, кто примет на себя командование", - отметил аль-Джаляли.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей для нового руководства страны будет "укрепление безопасности" в Сирии, добавив, что "сирийский народ устал за последние годы".

Напомним, что 27 ноября вооруженные оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск, и правительственные силы покинули город. Аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как сообщило Министерство иностранных дел России, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, поручив передать власть мирным путем.