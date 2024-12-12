Турция предупредит США о возможной операции против РПК в Сирии

Турция предупредит США о необходимости положить конец присутствию на севере Сирии сил, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана в Турции террористической). В противном случае Анкара сама примет меры для очистки региона от террористов, сообщает телеканал CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это послание турецкой стороны будет озвучено на переговорах в Анкаре главы МИД республики Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые намечены на 13 декабря. "Согласно полученной мною информации, США в очередной раз достаточно четко будет заявлено: "Либо вы разберетесь с этим, либо мы сделаем все необходимое", - сообщила глава анкарского бюро телеканала Диджле Джанова.

В частности, турецкая сторона обратит внимание на невыполнение Вашингтоном обязательств по Сирии и необходимость прекращения поддержки РПК и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны" (СНС). "Основной целью Турции применительно к северу Сирии изначально было обеспечение безопасности на глубину 30-40 км вдоль границы. Между США и Турцией существовало соглашение по этому вопросу, были взяты обязательства, но они не были выполнены", - отмечает журналист.

Анкара неоднократно критиковала США и союзников по НАТО за поддержку РПК и СНС. Турецкие власти также заявляли о намерении завершить создание на севере Сирии зоны безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы.