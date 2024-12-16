Обезьяны спасаются от холода в горячих источниках

Обезьяны спасаются от холода в горячих источниках.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ботанический сад Хакодате в Японии подготовил для обезьян ванну с водой из горячих источников.