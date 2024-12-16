https://news.day.az/world/1715607.html Обезьяны спасаются от холода в горячих источниках - ВИДЕО Обезьяны спасаются от холода в горячих источниках. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ботанический сад Хакодате в Японии подготовил для обезьян ванну с водой из горячих источников.
Обезьяны спасаются от холода в горячих источниках - ВИДЕО
Обезьяны спасаются от холода в горячих источниках.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ботанический сад Хакодате в Японии подготовил для обезьян ванну с водой из горячих источников.
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