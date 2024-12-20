Байден объявит о последнем пакете помощи Украине в ближайшие дни

Администрация действующего президента США Джо Байдена объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в ближайшие дни в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Один из собеседников агентства рассказал, что для этого будут использованы оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Киева.

Пакет включает в себя средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, однако точное содержимое пакета будет известно после его официального объявления. Стоимость пакета составит около 1,2 миллиарда долларов.