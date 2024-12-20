https://news.day.az/world/1717026.html Новые кадры неизвестных летающих объектов в ночном небе в США - ВИДЕО Новые кадры из США показывают значительное количество неизвестных летающих объектов в ночном небе, а звуки сирен свидетельствуют о проникновении в чувствительный район. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новые кадры неизвестных летающих объектов в ночном небе в США - ВИДЕО
Новые кадры из США показывают значительное количество неизвестных летающих объектов в ночном небе, а звуки сирен свидетельствуют о проникновении в чувствительный район.
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