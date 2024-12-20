Новые кадры неизвестных летающих объектов в ночном небе в США

Новые кадры из США показывают значительное количество неизвестных летающих объектов в ночном небе, а звуки сирен свидетельствуют о проникновении в чувствительный район.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.