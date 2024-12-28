Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность. Об этом сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сопроводительной записке говорится, что Трамп не занимает никакой позиции по существу данного разбирательства. Отмечается, что только он "обладает непревзойденным опытом заключения сделок <...> для проведения переговоров для спасения платформы при одновременном решении проблем национальной безопасности".

Платформа должна быть продана или заблокирована к 19 января 2025 года. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.