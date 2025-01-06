https://news.day.az/world/1720839.html Козы пытаются избавиться от паразитов с помощью огня - ВИДЕО Видео, на котором козы, как утверждается, пытаются избавиться от паразитов с помощью огня, завирусилось по всему миру в первые дни наступившего года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Козы пытаются избавиться от паразитов с помощью огня - ВИДЕО
Видео, на котором козы, как утверждается, пытаются избавиться от паразитов с помощью огня, завирусилось по всему миру в первые дни наступившего года.
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