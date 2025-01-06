Козы пытаются избавиться от паразитов с помощью огня

Видео, на котором козы, как утверждается, пытаются избавиться от паразитов с помощью огня, завирусилось по всему миру в первые дни наступившего года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.