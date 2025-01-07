https://news.day.az/world/1721153.html Байден пригласил Трампа в Белый дом Президент США Джо Байден примет своего преемника, Дональда Трампа, в Белом доме до инаугурации и посетит мероприятие. Как передает Day.Az об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом, и я буду на его инаугурации позже в тот день, - это из его статьи.
Байден пригласил Трампа в Белый дом
Президент США Джо Байден примет своего преемника, Дональда Трампа, в Белом доме до инаугурации и посетит мероприятие.
Как передает Day.Az об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом, и я буду на его инаугурации позже в тот день, - это из его статьи. Я считаю, что президент пытается руководить своим примером", - цитирует ее РИА Новости.
Отметим, что в 2021 году Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена, заявив, что тот одержал победу в результате мошенничества на выборах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре