Байден пригласил Трампа в Белый дом

Президент США Джо Байден примет своего преемника, Дональда Трампа, в Белом доме до инаугурации и посетит мероприятие.

Как передает Day.Az об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом, и я буду на его инаугурации позже в тот день, - это из его статьи. Я считаю, что президент пытается руководить своим примером", - цитирует ее РИА Новости.

Отметим, что в 2021 году Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена, заявив, что тот одержал победу в результате мошенничества на выборах.