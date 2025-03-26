Конгрессмены США будут осторожнее с Signal

Конгрессмены в США начали осторожнее использовать мессенджер Signal после того, как главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг был включен в закрытый чат, где сотрудники вашингтонской администрации обсуждали американские удары по Йемену.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет портал Axios.

Для многих законодателей, репортеров и сотрудников мессенджер Signal - неотъемлемый инструмент для конфиденциальных обсуждений, кто-то использует только его, говорится в публикации.

Один из законодателей-республиканцев рассказал порталу, что после скандала на всякий случай убрал из своего профиля фото, а имя сократил до инициалов. Член Палаты представителей от демократов Джаред Хаффман пожаловался, что хакеры постоянно пытаются использовать Signal для фишинговых атак.