В Европе подешевел газ

Стоимость газа на лондонской бирже ICE снизилась на два процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Апрельские фьючерсы на поставку топлива по индексу голландского хаба TTF подешевели до уровня в 455 долларов за тысячу кубометров. На минимуме газ в Европе дешевел до 452 долларов (минус 2,7 процента). На максимальной отметке цена доходила до 461,6 доллара (минус 0,6 процента)

Сейчас на котировки влияет вопрос о том, где и почем ЕС будет покупать газ в подземные хранилища перед новым отопительным сезоном.

По информации Politico, Еврокомиссия начала обсуждать транзит газа из Греции и Турции. По предварительному плану, топливо будет запасаться в подземных газовых хранилищах (ПГХ) в Украине, после чего перенаправляться в трубопроводы Словакии. Соответствующее предложение озвучили во время визита представителей ЕК в Киев в конце февраля. Этот план может помочь разрешить конфликт между Украиной и Словакией из-за прекращения транзита российского газа в республику.