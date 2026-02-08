https://news.day.az/world/1814707.html В Китае прошел парад пингвинов - ВИДЕО В Китае прошел парад пингвинов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Харбине в рамках фестиваля тематического парка "Полярная земля" птицы прошли по подготовленному маршруту.
В Китае прошел парад пингвинов - ВИДЕО
В Китае прошел парад пингвинов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Харбине в рамках фестиваля тематического парка "Полярная земля" птицы прошли по подготовленному маршруту.
