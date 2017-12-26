В дубайском парке развлечений произошел пожар

26 декабря 2017 20:15

Пожар произошел во вторник в одном из павильонов парка развлечений Global Village в Дубае, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Небольшой пожар разгорелся у одного из павильонов и был потушен службами гражданской обороны", - говорится в аккаунте пресс-центра города-эмирата Dubai Media Officeв Twitter.

Пострадавших нет. Два ближайших павильона были эвакуированы в целях безопасности. Оба павильона откроются в течение часа.

В парке находятся ярмарки и тематические павильоны, представляющие культуры разных стран. Она работает исключительно в зимний сезон и в вечернее время.

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