В дубайском парке развлечений произошел пожар
26 декабря 2017 20:15 253
Пожар произошел во вторник в одном из павильонов парка развлечений Global Village в Дубае, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Небольшой пожар разгорелся у одного из павильонов и был потушен службами гражданской обороны", - говорится в аккаунте пресс-центра города-эмирата Dubai Media Officeв Twitter.
Пострадавших нет. Два ближайших павильона были эвакуированы в целях безопасности. Оба павильона откроются в течение часа.
В парке находятся ярмарки и тематические павильоны, представляющие культуры разных стран. Она работает исключительно в зимний сезон и в вечернее время.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
26 декабря 20:59 228
Трое граждан ОАЭ приговорены к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана
26 декабря 20:54 378
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
26 декабря 20:51 238
Канадцы остались без света из-за непогоды
26 декабря 20:32 235
Uber продает свое подразделение в США
26 декабря 20:10 522
Саудовские власти казнили виновника ДТП, в котором погибла семья
00:10
Точный гороскоп на среду
26 декабря 23:21
Yasamalda qadın tanışının evini qarət etdi
26 декабря 21:15
Медвежата устроили переполох в Габале - ВИДЕО
26 декабря 21:09
Армянская церковь грозит правительству Грузии международным судом
26 декабря 21:02
Бывший защитник "Зире" продолжит карьеру в португальском клубе
26 декабря 20:59
Трое граждан ОАЭ приговорены к тюрьме за шпионаж в пользу Ирана
26 декабря 20:54
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
26 декабря 20:51
Канадцы остались без света из-за непогоды
26 декабря 20:32
Uber продает свое подразделение в США
26 декабря 20:15
В дубайском парке развлечений произошел пожар
26 декабря 20:10
Саудовские власти казнили виновника ДТП, в котором погибла семья
26 декабря 19:49
Сколько вернут вкладчикам закрывшегося Demirbank? - ЗАЯВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ
-
26 Дек. 17:06 6 926
-
26 Дек. 11:26 6 318
-
26 Дек. 20:33 5 763
-
26 Дек. 12:36 5 188
-
26 Дек. 10:26 4 221