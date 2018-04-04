Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов
Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену 60 ранее высланным из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News, передает Day.Az.
В ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.
"Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", - заявил представитель ведомства, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.
По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.
"Россия не информировала нас о своём намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", - подчеркнули в Госдепе.
Ранее Вашингтон из солидарности с Великобританией по потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.
Россия в порядке ответных мер объявила 58 сотрудников посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге персонами нон грата, а также объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.
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