Лавров: Турция должна будет вернуть Африн под контроль Дамаска

Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Никогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самым простым способом нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, было бы вернуть территорию под контроль сирийского правительства. Мы никогда другой позицией не руководствовались", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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