Ряд французских офтальмологов призвал президента страны Эммануэля Макрона исключить резиновые пули из арсенала спецсредств полиции. Петицию подписали 35 врачей, которые обеспокоены "эпидемией травм глаз", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Офтальмологи считают, что необходим мораторий на использование таких пуль во время протестных акций, пишет РИА Новости.

"Наш призыв исключительно врачебный, чисто гуманистический, с единственной целью избежать других увечий", - отмечается в обращении докторов.

За время манифестаций "желтых жилетов" во всех городах Франции резиновыми пулями были ранены 2,2 тысячи человек. Полицейские сделали более 13 тысяч выстрелов.