Mansory анонсировала тюнинг BMW X7

Ателье Mansory, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, представило программу доработки флагманского кроссовера BMW. Для модели X7 разработан вариант обвеса, но официальные рендеры способны запутать кого угодно - компания анонсировала тюнинг для рестайлинговой версии кроссовера, но представила детали на дорестайлинговой модификации автомобиля. Но зато специалистам удалось сделать облик модели более гармоничным, чем у заводской модификации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, после планового обновления модель получила "двухъярусные" фары, хотя на скетчах показан автомобиль с обычной головной оптикой. Либо в Mansory готовят две версии обвеса, либо планируют предложить владельцам актуальной модификации возможность вернуть более привычные фары, либо же дизайнеры просто взяли за основу своих рисунков не самую актуальную модель.

Из других видимых доработок - новая решётка радиатора, отличающаяся более компактными размерами "ноздрей", за которые критиковали машину, а также передний бампер с развитыми воздухозаборниками. Включая в том числе дополнительные воздуховоды под решёткой радиатора.

В набор деталей входят помимо прочего накладки на колёсные арки, новый задний бампер с четырьмя патрубками выхлопной системы, а также новые аэродинамические элементы вокруг заднего стекла. Заявлено, что для BMW X7 предложат 11 вариантов колёс размерностью до 24 дюймов. Сроки появления нового обвеса для немецкого кроссовера, а также стоимость новых деталей в Mansory не называют, но очевидно, что случится это уже в 2023 году.