Самые дорогие модели Tesla подешевели
Tesla снизила цены на топовые версии своих электрокаров. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно сайту американского автопроизводителя, ряд моделей электрокаров подешевел - речь идет о машинах в самой дорогой комплектации. Так, оцененная ранее в 95 тысяч долларов полноприводная версия Модель S теперь доступна за 90 тысяч долларов, Model S Plaid стоит 110 вместо 115 тысяч долларов, Model X AWD - 100 вместо 110 тысяч долларов, Model X Plaid - 110 вместо 120 тысяч долларов.
Таким образом, все премиальные версии электромобилей подешевели на 49 процентов. Журналисты агентства заметили, что снижение цен - пятое по счету с начала года - произошло через несколько дней после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что удешевление автомобилей подстегивает спрос. "Желание людей владеть Tesla чрезвычайно велико. Ограничивающим фактором является их способность платить", - говорил Маск.
По оценке специалистов, на самые дорогие автомобили Tesla приходится около четырех процентов глобальных поставок компании. Журналисты отметили, что в январе корпорация снижала цены на электромобили до 20 процентов, что многие аналитики назвали началом ценовой войны на рынке электрокаров.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре