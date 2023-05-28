Hondа представит новый среднеразмерный кроссовер Elevate

Японская компания Honda представит в начале июня 2023 года новый среднеразмерный кроссовер Elevate. Об этом сообщает пресс-служба бренда. На первом этапе модель будет продаваться в Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компания Honda Cars India Ltd. (HCIL), ведущий производитель автомобилей премиум-класса в Индии, объявляет о том, что ее новый кроссовер будет называться Honda Elevate. Машина разработана как глобальная модель. Мировая премьера Elevate состоится в Индии в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Первые "товарные" кроссоверы должны поступить к дилерам марки в августе. Цены объявят ближе к старту продаж.