Так выглядит пуленепробиваемый внедорожник Chevrolet Suburban
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Подробности о пуленепробиваемом внедорожнике опубликовал издание The Drive, которое пишет, что новинка будет использоваться для перевозки официальных лиц и высокопоставленных персон в Северной Америке и за её пределами, передает Day.Az со ссылкой на The Drive.

В автомобиле будут использоваться "кузов, силовая установка, интерьер и тормоза специального автомобиля, изготовленного по индивидуальному заказу в соответствии с государственными требованиями". Автомобиль будет построен на платформе eBOF и получит новую подвеску, которую разрабатывали совместно с Министерством обороны США.

eBOF расшифровывается как "электрический корпус на раме". Это новая архитектура шасси, в которой могут использоваться различные концепции трансмиссии. GM сообщает в своей правительственной документации по транспортным средствам, что eBOF может "поддерживать большие полезные нагрузки и может вмещать силовые установки на электрических батареях и водородных топливных элементах, решение для бронирования, отвечающее требованиям защиты и живучести, и большую грузоподъемность для дополнительного оборудования для удовлетворения потребностей миссии".

По неофициальным данным, пока защищённые внедорожники оснащаются обычным 6,2-литровым атмосферным V8. Все возможности платформы eBOF будут раскрыты в будущем, это позволит сделать машины менее шумными.

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По состоянию на март 2016 года по всему миру использовалось более 4500 разноплановых броневиков, принадлежащих ведомству.