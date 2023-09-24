Great Wall показал салон минивэна с техникой Haval. Пресс-служба марки поделилась первыми фотографиями интерьера Wey Alpine - пятиметрового автомобиля, который бросит вызов Toyota Alphard. У новинки будет семиместный салон с раздельными мультиконтурными креслами на втором ряду, а перед водителем разместится двухэкранная панель без козырьков. На старте продаж минивэн предложат с двухмоторной заряжаемой гибридной силовой установкой DHT, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Wey Alpine по технике близок к кроссоверам Haval. В основе минивэна алюминиевая платформа с поперечным расположением двигателя, передним приводом и "пятирычажкой" сзади. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор разовьёт 156 лошадиных сил, электродвигатель - 184 лошадиные силы. Ёмкость тяговой батареи составит 38 киловатт-часов, а запас хода без активации ДВС - до 200 километров.

Топ-комплектация однообъёмника получит кресла второго ряда повышенной комфортности: обещаны оттоманки, точечный массаж, обогрев, вентиляция и "функция невесомости". Пространство для ног пассажиров среднего ряда - до 1,2 метра, третьего ряда - до 0,96 метра. Заявленный запас над головой - почти 0,9 метра! В списке опций автономный холодильник и кресла-транформеры.

Длина/ширина/высота Wey Alpine равны соответственно 5045/1960/1900 миллиметрам, колёсная база - 3085 миллиметров. По дизайну передней части салона минивэн схож с Haval Xiaolong Max, разве что панель не с тремя, а двумя экранами. А силовая установка наверняка унифицирована с Haval X-Dog.