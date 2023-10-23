Changan представил новый седан Qiyuan A05

Китайская компания Changan представила новый седан Qiyuan A05. Автомобиль получил гибридную силовую установку и построен на базе модели Lamore. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarsNewsChina, цены на новинку стартуют от 89 900 юаней. Топовая версия модели обойдется в 132 900 юаней.



Длина седана составляет 4785 мм, ширина - 1840 мм, а высота 1460 мм. Размер колесной базы - 2765 мм. Qiyuan A05 получил закрытую решетку радиатора, узкую светодиодную переднюю оптику, скрытные дверные ручки, рельефный капот, боковые зеркала с повторителями поворотов и третий стоп-сигнал с 14 светодиодами.



В салоне машины установлены вертикальный дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla, двухспицевый многофункциональный руль и цифровая приборная панель. Также новинку оборудовали автопилотом второго уровня.

В состав гибридной установки передлнеприводного седана вошел 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 110 л.с. и электродвигатель мощностью 140 или 215 л.с. Также на выбор доступны две батареи на 9,07 и 18,99 киловатт-часа. Запас хода на одной электротяге у автомобиля составляет 70 и 145 км соответственно.





