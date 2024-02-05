Вчера, 4 февраля, на парковке в коммерческом районе Шаосина провинции Чжэцзян сгорел автомобиль Zeekr 001. Буквально несколько дней назад Zeekr подчеркнула свою приверженность безопасности и качеству, подчеркнув, что она поставила за год почти 210 000 автомобилей без единого случая самовозгорания, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В Zeekr заявили, что соответствующий персонал сразу же прибыл на место происшествия. Пострадавших не было. После предварительного расследования было установлено, что нижняя пластина аккумуляторной батареи автомобиля была повреждена. Также были видны следы вытекания конденсата после плавления алюминиевых деталей.

Установление конкретной причины пожара потребует дальнейшего расследования. Zeekr заявила, что будет активно сотрудничать с пожарной службой в расследовании. Zeekr окажет помощь пользователям в решении сопутствующих вопросов, а также намерена полностью защищать права и интересы пользователей.

Ранее Zeekr сообщила о значительном увеличении поставок автомобилей в январе 2024 года, когда они составили 12 537 единиц, что на 302% больше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!